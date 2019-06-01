Россия не будет вводить визы для граждан Узбекистана

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Россия не планирует вводить визовый режим с Узбекистаном, для регулирования миграционных потоков есть другие инструменты. Об этом в интервью Сергею Брилеву для программы "Вести в субботу" сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам визита в Узбекистан.

"Нет, конечно", - сказал он, отвечая на вопрос, не введет ли Россия визовый режим для упорядочивания миграционных потоков.

Говоря о том, как навести порядок в сфере миграции, Медведев подчеркнул, что "есть для этого разные инструменты, включая проекты договоров о так называемом оргнаборе, когда такого рода отношения подвергаются нормированию".

"Есть и другие, - добавил премьер. - Во всяком случае, это упорядочивается".

При этом глава российского правительства особо подчеркнул, что Россия и Узбекистан в настоящий момент "являются друзьями и партнерами". "И действительно, стратегически связаны экономики, и за последние несколько лет отношения получили очень мощный старт, новые инвестпроекты появились", - уточнил он.

Среди таких проектов Медведев упомянул планы по строительству АЭС в Узбекистане. "Мы сейчас готовимся к строительству атомной станции здесь, и уже утверждены даже некоторые параметры, в частности - место для строительства АЭС, - заметил он. - Атомные станции. Это такой, извините, апофеоз сотрудничества".

Характеризуя в целом развитие двусторонних отношений Москвы и Ташкена, российский премьер констатировал, что они всегда были партнерскими, хотя в какой-то период они и перестали развиваться.

"Они как бы находились в стагнирующей фазе. А сейчас и президент Узбекистана, и правительство Узбекистана взяли курс на развитие экономических отношений. Мы этому очень рады", - подытожил премьер-министр Медведев.