Медведев уверен, что СНГ - это реально работающий проект, а не церемониальные сборы

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Несмотря на все сложности и издержки, СНГ - это реально работающий проект, а не церемониальные сборы, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Такое мнение он выразил в интервью ведущему телепрограммы "Вести в субботу" Сергею Брилеву в преддверии своего участия в заседании Совета глав правительств СНГ, которое состоялось 31 мая в Ашхабаде.

"Раньше обычно говорилось, что это некая цивилизованная форма развода между бывшими республиками Советского Союза. Нет, сегодня СНГ - при всех сложностях, издержках, нюансах - это все-таки реально работающий проект", - сказал Медведев, выразив уверенность в том, что у этого объединения, безусловно, есть будущее.

Он напомнил, что несмотря на сложности, участники СНГ подписали специальное соглашение о свободной торговле, которое сейчас действует.

"Всегда есть возможность отослать к тому документу, который странами или как минимум прорабатывался, или, тем более, был подписан, для того, чтобы сказать: давайте мы, например, вопросы интеллектуальной собственности будем решать вот по такому законопроекту или по такому соглашению", - пояснил Медведев.

Глава правительства особо подчеркнул, что проводимые Содружеством встречи и заседания "это не церемониальные сборы".