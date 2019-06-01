Беглов призвал общественность присоединиться к подготовке его предвыборной программы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, который в субботу подал в избирком документы для участия в предстоящих выборах главы города, призвал общественность и политические партии принять участие в подготовке его предвыборной программы.

"В ходе встреч с горожанами я получил много предложений, мы сейчас сделали стратегию развития города. Та работа, которая была проделана, ее просто жалко бросать, потому что она рассчитана на многие годы. Мы сейчас работаем уже над своей программой, программу будем составлять совместно с жителями нашего города. Я призываю и приглашаю все политические партии и общественные партии дать свои предложения, я с удовольствием включу [их] в свою программу предвыборную", - сказал он журналистам.

Ранее Беглов сообщал, что планирует участвовать в выборах как самовыдвиженец. В этом случае для регистрации в качестве кандидата ему необходимо собрать в свою поддержку 10% подписей муниципальных депутатов и 2% подписей избирателей, зарегистрированных в Петербурге - то есть более 76 тыс. подписей.

Беглов был назначен врио губернатора Петербурга 3 октября 2018 года после отставки Георгия Полтавченко. До этого он в 2008-2012 гг. работал заместителем главы администрации президента, в 2012-2017 гг. - полпредом президента в Центральном федеральном округе, а в 2017-2018 гг. - в Северо-Западном федеральном округе.

Выборы губернатора Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.