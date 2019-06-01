Путин внес на ратификацию в Думу конвенцию ШОС по противодействию экстремизму

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по противодействию экстремизму. Информация об этом размещена в субботу в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"На основании пункта "г" статьи 84 Конституции Российской Федерации и в соответствии с Федеральным законом "О международных договорах Российской Федерации" вношу в Государственную Думу на ратификацию Конвенцию Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму, подписанную от имени Российской Федерации в г. Астане 9 июня 2017 года", - говорится в документе.

Как уточняется в приложениях к документу, целью конвенции является создание международно-правовой базы для профилактики, предупреждения, выявления и пресечения экстремизма. В частности, документом определено содержание терминов "экстремизм", "экстремистский акт", "финансирование экстремизма", "экстремистские материалы", "экстремистская организация", "противодействие экстремизму", предложены меры по противодействию экстремизму на национальном уровне.

Также определены перечень деяний экстремистского характера, за совершение которых стороны обязуются установить гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность, и меры по предупреждению и пресечению участия юридических лиц в осуществлении экстремистской деятельности. Кроме того, регламентирован порядок выдачи, передачи осужденных и оказания сторонами взаимной помощи по вопросам, входящим в сферу применения конвенции.

Документ был подписан от имени России в Астане 9 июня 2017 года. В тот день на саммите ШОС Владимир Путин выразил уверенность, что справиться с терроризмом можно только на основе честного и конструктивного сотрудничества в этой сфере. Путин добавил, что борьба с террористами должна носить бескомпромиссный характер. По его словам, также нужно устранять социальные и экономические причины, порождающие это явление, и бороться с идеологией экстремизма. Президент РФ подчеркнул, что в связи с этим возрастает роль региональной антитеррористической структуры ШОС, а также больше значение имеет Конвенция ШОС по противодействию экстремизму.