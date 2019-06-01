Паслер стал кандидатом от "Единой России" для участия в выборах главы Оренбургской области

ТАСС, 1 июня. Врио главы Оренбургской области Денис Паслер избран кандидатом от партии "Единая Россия" для участия в выборах губернатора региона 8 сентября, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального отделения партии.

Соответствующее решение приняло тайное голосование делегатов на XXIX конференции партии, которая прошла 1 июня в Оренбурге. Делегаты могли также проголосовать за начальника Оренбургского президентского кадетского училища Татьяну Машковскую либо за директора управления федеральной почтовой связи Оренбургской области Романа Цуканова.

"За Дениса Паслера отдал свой голос 141 делегат из 153 участвующих в конференции", - сказал собеседник агентства.

Ранее Паслер принял участие в предварительном голосовании "Единой России". В своей программе, по данным пресс-службы, врио главы региона сделал упор, в том числе на развитии экономики, создании новых рабочих мест, а также уделил особое внимание вопросу восстановления крупных предприятий восточного Оренбуржья.

В марте президент России Владимир Путин принял отставку главы Оренбургской области Юрия Берга, назначив врио губернатора региона руководителя компании "Т Плюс" Паслера.