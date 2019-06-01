Пять человек подали документы для участия в выборах губернатора Петербурга

ТАСС, 1 июня. Документы на участие в выборах на должность губернатора Санкт-Петербурга подали пять человек. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе городского избиркома.

"Пять человек подали в избирательную комиссию документы, необходимые для участия в предстоящих выборах губернатора города", - сообщили в пресс-службе.

В общей сложности документы подали два самовыдвиженца и трое представителей партий. Как ранее сообщали ТАСС в избиркоме, первым документы подал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Еще одним самовыдвиженцем стал Игорь Михайлов. От партий документы подали Андрей Алескеров ("Патриоты России"), Павел Созинов ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") и Владимир Григорьев ("Гражданская сила").

В избирательной комиссии, члены избиркома приступили к работе с 7 утра, чтобы подготовиться к кампании по приему документов. Документы будут принимать до 1 июля.

Выборы губернатора Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.