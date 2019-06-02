Медведев: присоединение к ЕАЭС - дело каждой страны, но Союз открыт для новых партнеров

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил об открытости ЕАЭС в вопросе его расширения. Тем не менее, рассуждая о вероятности вхождения Узбекистана в Евразийский союз, российский премьер заметил, что это решение является внутренним делом каждой страны.

"Двери Евразийского союза открыты для наших партнеров, и в этом есть известные преимущества, потому что в этом случае начинают распространяться на участников Евразийского союза определенные льготы и преференции, которые существуют именно для членов нашего Евразийского союза, - сказал Медведев в интервью Сергею Брилеву для программы "Вести в субботу". - Но, конечно, это внутреннее дело каждого государства".

При этом премьер подчеркнул, что в случае с Узбекистаном присоединение к ЕАЭС "зависит от их позиции". "Мы всегда исходили из того, что мы никого не напрягаем, что называется", - заметил он, уточнив, что в Узбекистане пока просто присматриваются к идущим в рамках Союза процессам. Премьер добавил, что включение в состав Евразийского союза государств, которые имеют переходную, сложную экономику, повлекло за собой серьезные обязательства.

"Киргизия, да и Армения. Это все-таки страны с определенными экономическими проблемами, это развивающиеся экономики, - пояснил он свою мысль. - Да, откровенно говоря, у нас у всех есть экономические проблемы, поэтому я не вижу в этом ничего страшного. Вопрос именно в том, на каких началах государства заходят, какие цели преследуют". Медведев заверил, что в ЕАЭС вопросы готовы обсуждать.

Проводя параллели между СНГ и ЕАЭС, премьер-министр подчеркнул, что Совет глав правительств стран Содружества независимых государств не является "церемониальными сборами". "Нет, это не церемониальные сборы. Наверное, уровень интеграции в формате СНГ не такой, как в Евразийском союзе <...> Но это обычная история. Это, как мы говорим, разноскоростные треки интеграции", - уточнил российский премьер.

Медведев также напомнил, что процесс формирования Европейского союза растянулся на десятилетия. "А здесь мы можем по-разному двигаться. Кто-то может посмотреть, как идут процессы в Евразийском союзе, и подумать о том, чтобы присоединиться к более тесному такому интеграционному объединению. Это абсолютно нормально, так что, я уверен, у СНГ в этом смысле есть будущее", - заключил он.