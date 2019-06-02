Олег Капитанов будет участвовать от ЛДПР в выборах губернатора Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербургское региональное отделение ЛДПР выбрало кандидатуру руководителя фракции ЛДПР в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Олега Капитанова в качестве участника от партии на выборах губернатора города.

"Кандидатом на должность высшего должностного лица Санкт-Петербурга, губернатора Санкт-Петербурга от Санкт-Петербургского регионального отделения ЛДПР избран Капитанов Олег Александрович", - сказал заместитель координатора регионального отделения ЛДПР Станислав Пайкин.

Кандидатуру Капитанова утвердил высший совет партии ЛДПР в Москве. Капитанов был избран депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга шестого созыва от партии ЛДПР в сентябре 2016 года. Входит в комиссию по социальной политике и здравоохранению. В 1997 году Капитанов окончил профессионально-техническое училище по специальности "автомеханик". Трудовой путь начал в 1998 году автомехаником, затем работал водителем на железной дороге. С 2000 по 2015 годы работал в разных коммерческих структурах.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся в единый день голосования 8 сентября.

2 июня в "Справедливой России", как ожидается, также определят кандидата для участия в выборах. Совет регионального отделения партии в пятницу направил список кандидатов в губернаторы города на рассмотрение центрального совета партии. В список вошли депутат Госдумы Олег Нилов, депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев и Надежда Тихонова, депутат муниципального совета муниципального округа №7 Нэлли Вавилина.

Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин сообщал ТАСС, что в партии рассматривают кинорежиссера, народного артиста России Владимира Бортко как основного кандидата от коммунистов на пост губернатора Петербурга.