Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник

ОМСК, 2 июня. /ТАСС/. Бывший генеральный прокурор РФ, доктор юридических наук и известный политик Алексей Казанник, прославившийся тем, что уступил место Борису Ельцину в состав Верховного Совета страны в 1993 году, умер в Омске в возрасте 77 лет, сообщил в воскресенье ТАСС старший помощник прокурора Омской области Дмитрий Павленко.

Алексей Казанник: отдал свой мандат Ельцину из чувства справедливости и не жалею об этом

"Сегодня стало известно о смерти Алексея Ивановича [Казанника], коллектив прокуратуры Омской области выражает искренние соболезнования семье и близким в связи с его уходом из жизни", - сказал собеседник агентства.

Алексей Казанник - генпрокурор РФ с 1993 по 1994 год. Стал широко известным в мае 1989 года, когда на первом съезде народных депутатов СССР уступил свое место не прошедшему в состав Верховного Совета страны Борису Ельцину. Этот шаг депутата из Сибири, по мнению аналитиков, существенно повлиял на дальнейший ход событий в России. С 1996 года по 2003 год Казанник работал заместителем губернатора Омской области, много лет преподавал на юридическом факультете Омского государственного университете имени Ф. М. Достоевского.