Надежда Тихонова примет участие от "Справедливой России" в выборах губернатора Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Совет регионального отделения партии "Справедливая Россия" выдвигает кандидатуру заместителя руководителя фракции "Справедливая Россия" в законодательном собрании города Надежды Тихоновой на выборы губернатора региона. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе "Справедливой России".

"Кандидатом на должность губернатора Санкт-Петербурга избрана Тихонова Надежда Геннадьевна", - сказала представитель пресс-службы.

Тихонову была избрана депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга шестого созыва от единого избирательного округа в сентябре 2016 года. В настоящее время она занимает пост секретаря Бюро Совета регионального отделения, а также председателя экспертного совета по ЖКХ регионального отделения партии, входит в состав Центрального совета партии "Справедливая Россия". В 1998 году Тихонова окончила ИТМО по специальности "Инженер-оптик". В 2009 году получила второе высшее образование по специальности "Государственное и муниципальное управление" в Северо-Западной академии государственной службы (РАНХиГС).

Выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся в единый день голосования 8 сентября.

Ранее в воскресенье Санкт-Петербургское региональное отделение ЛДПР определилось со своим кандидатом на пост главы города, им стал руководитель фракции либерал-демократов в заксобрании города Олег Капитанов. Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин сообщал ТАСС, что в партии рассматривают кинорежиссера, народного артиста РФ Владимира Бортко как основного кандидата от коммунистов на пост губернатора Петербурга.