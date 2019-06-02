Лавров и глава МИД Колумбии обсудят в Москве ситуацию в Венесуэле

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 3 июня проведет переговоры с главой МИД Колумбии Ольмесом Трухильо, который будет находится в российской столице с рабочим визитом. Об этом говорится в распространенном в воскресенье комментарии МИД РФ. Трухильо посетит РФ с 3 по 9 июня.

"На 3 июня запланированы его переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которые призваны придать новый импульс всему комплексу российско-колумбийских связей, подтвердить взаимное стремление развивать многоплановые отношения между Москвой и Боготой", - указали в дипведомстве.

"Отдельное внимание в ходе встречи будет уделено ситуации в Венесуэле и вокруг нее", - подчеркнули в МИД РФ.

В ходе визита в РФ глава МИД Колумбии примет участие в VII заседании межправительственной российско-колумбийской комиссии и Петербургском международном экономическом форуме.