Владимир Бортко от КПРФ подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Кинорежиссер и народный артист России Владимир Бортко подал документы для участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга, которые пройдут 8 сентября. Бортко баллотируется от Санкт-Петербургского городского отделения КПРФ. Об этом сообщается на официальной странице городского избиркома.

"Рабочая группа Санкт-Петербургской избирательной комиссии по приему и проверке документов, представляемых кандидатами при проведении выборов высшего должностного лица Санкт-Петербурга - губернатора Санкт-Петербурга - приняла документы о выдвижении Бортко Владимира Владимировича. Кандидат выдвинут Санкт-Петербургским городским отделением политической партии "Коммунистическая Партия Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

Владимир Бортко - российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, народный артист России, избран депутатом Государственной думы РФ шестого созыва от КПРФ в сентябре 2016 года, также занимает должность заместителя председателя комитета Госдумы по культуре.

Документы на участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга подали 12 человек - два самовыдвиженца и десять представителей партий.

Члены избиркома приступили к работе 1 июня. Они будут принимать документы до 1 июля. Выборы губернатора Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.