Представитель "Справедливой России" подала документы на участие в выборах в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в законодательном собрании Санкт-Петербурга Надежда Тихонова подала документы для участия в выборах губернатора города. Об этом сообщается на официальной странице городского избиркома в Twitter.

Рабочая группа Санкт-Петербургской избирательной комиссии по приёму и проверке документов, представляемых кандидатами при проведении выборов высшего должностного лица Санкт-Петербурга Губернатора Санкт-Петербурга приняла документы о выдвижении у Тихоновой Надежды Геннадьевны. pic.twitter.com/UjpEpAQj9z

"Рабочая группа Санкт-Петербургской избирательной комиссии по приему и проверке документов, представляемых кандидатами при проведении выборов высшего должностного лица Санкт-Петербурга - Губернатора Санкт-Петербурга - приняла документы о выдвижении у Тихоновой Надежды Геннадьевны. <...> Кандидат выдвинут региональным отделением политической партии "Справедливая Россия" в городе Санкт-Петербурге", - сказал собеседник агентства.

Тихонова была избрана депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга шестого созыва от единого избирательного округа в сентябре 2016 года. В настоящее время она занимает пост секретаря Бюро Совета регионального отделения, а также председателя экспертного совета по ЖКХ регионального отделения партии, входит в состав Центрального совета партии "Справедливая Россия". В 1998 году Тихонова окончила ИТМО по специальности "Инженер-оптик". В 2009 году получила второе высшее образование по специальности "Государственное и муниципальное управление" в Северо-Западной академии государственной службы (РАНХиГС).

Таким образом, документы на участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга подали 13 человек - два самовыдвиженца и 11 представителей партий. Документы подал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов самовыдвиженцем, вторым самовыдвиженцем стал первый омбудсмен Санкт-Петербурга Игорь Михайлов, занимавший эту должность в 2007-2009 годах. От партий документы подали Андрей Алескеров ("Патриоты России"), Павел Созинов ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") и Владимир Григорьев ("Гражданская сила"), Владимир Козыро ("Демократическая партия России"), Николай Заборовский ("Партия прогресса"), Любовь Посняченко ("Коммунистическая партия социальной справедливости"), Андрей Петров (Всероссийская политическая партия "Родина") и Михаил Амосов ("Гражданская платформа"), Владимир Бортко (КПРФ) и Олег Капитанов (ЛДПР).

Выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся в единый день голосования 8 сентября.