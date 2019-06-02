{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новый посол России в Белоруссии прибыл в Минск

Владимира Мезенцева назначили главой российской дипмиссии в Белоруссии 30 апреля
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
© Михаил Метцель/ТАСС

МИНСК, 2 июня. /ТАСС/. Назначенный в конце апреля послом России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск для продолжения работы на новой должности. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС пресс-секретарь посольства РФ Белоруссии Алексей Маскалев.

На эту тему
Посол России в Белоруссии: мы должны еще больше ценить результаты сотрудничества

"Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии сегодня прибыл в Минск", - отметил представитель российской дипломатической миссии.

Президент России Владимир Путин 30 апреля подписал указ о назначении Мезенцева послом РФ в Белоруссии, он сменил на этом посту Михаила Бабича. Ранее Мезенцев представлял Сахалинскую область в Совете Федерации.

Как рассказал посол в интервью ТАСС накануне отъезда в Минск, он видит свою задачу в поддержке "той огромной, по-своему уникальной практики взаимодействия между Россией и Беларусью, которая сложилась за эти годы".

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее в интервью ТАСС высказала уверенность, что Мезенцев будет успешно работать в новой должности.

Теги
БелоруссияРоссия
Ушаков: Москва не получала из Вашингтона "никаких импульсов" по встрече Путина с Трампом
Ранее президент РФ заявлял, что Россия готова к налаживанию диалога с США
Читать полностью