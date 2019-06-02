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Кризис на Украине

Захарова назвала "серьезным вызовом" для новой власти Украины снос бюста Жукова в Харькове

Официальный представитель МИД России заявила, что Киеву придется расставить знаки препинания в предложении "Осудить нельзя промолчать"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье назвала снос памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове и включение Владимира Познера в базу данных сайта "Миротворец" "серьезным вызовом" для новой власти Украины.

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"Включение Владимира Познера в списки "Миротворца" и снос памятника Жукову в Харькове - серьезный вызов для новой власти, которой придется расставить знаки препинания в предложении "Осудить нельзя промолчать", - написала она на своей странице в Facebook.

Ранее представители националистических организаций во время пикета съезда партии "Доверяй делам" снесли бюст маршала Жукова в Харькове. При этом они заявили, что действуют в рамках закона о декоммунизации.

В тот же день украинский сайт "Миротворец" добавил Владимира Познера в свою базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины". Украинский сайт "Миротворец" называет себя базой, в которую вносятся люди, якобы сотрудничающие с ополчением Донбасса, на деле же он публикует личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине не угодили авторам сайта. Интернет-ресурс не имеет официального статуса, однако на практике людей из списка украинские пограничники отказываются пускать в страну.

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеЗахарова, Мария Владимировна
Кризис на Украине
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