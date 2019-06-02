Главы МИД РФ и Колумбии обсудят в Москве реализацию проектов и события вокруг Венесуэлы

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России в понедельник проведет переговоры со своим колумбийским коллегой Ольмесом Трухильо.

Визит главы МИД Колумбии в Россию продлится неделю. За это время Трухильо, кроме встречи с Лавровым, возглавит делегацию своей страны на VII заседании Межправительственной российско-колумбийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также посетит Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 6-8 июня.

Как сообщили в МИД России, в ходе переговоров главы внешнеполитических ведомств обсудят весь комплекс российско-колумбийских связей. Среди ожидаемых тем предстоящей встречи - развитие торгово-экономических и инвестиционных связей, реализация совместных инициатив в сфере информационных технологий, политическая ситуация в Колумбии, и, конечно же, последние события вокруг Венесуэлы.

Разные подходы, одна цель

После обострения политической обстановки в Венесуэле в январе этого года урегулирование кризиса в этой стране по сей день остается одним из острых вопросов международной повестки дня. Для его разрешения Москва постоянно поддерживает контакты со всеми странами Латинской Америки, в том числе с Колумбией, которая, как отметили в российском дипведомстве, является важным партнером РФ в регионе.

И в Москве, и в Боготе неоднократно высказывались за политическое решение возникающих в мире кризисов и против вмешательства во внутренние дела стран. Такой позиции стороны придерживаются и в вопросе Венесуэлы, однако процесс урегулирования видится им по-разному.

Так, Колумбия стала одной из первых стран, которая вместе с Соединенными Штатами признала временным главой Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В свою очередь Россия с самого начала кризиса выступает в поддержку президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро. На границе Колумбии и Венесуэлы часто происходят инциденты. Более того, в Боготе уверены, что только смена власти в соседней стране позволит приостановить сильный миграционный поток из Венесуэлы.

В этой связи примечательно, что встреча Лаврова и Трухильо проходит на фоне состоявшегося в Осло очередного раунда переговоров представителей Мадуро и Гуайдо, на котором был продемонстрирован настрой на поиск согласованного и конституционного решения сложившейся ситуации. Кроме того, переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Колумбии пройдут в один день с министерской встречей Международной контактной группы и Группы Лимы по урегулированию кризиса в Венесуэле.

Поддерживая мир

В Колумбии знают, что такое внутриполитический кризис, ведь более полувека страна находилась в состоянии вооруженного конфликта между ее правительством и организацией "Революционные вооруженные силы Колумбии". Только в ноябре 2016 года сторонам удалось заключить соглашение о мире.

"Россия в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН неизменно выступает в поддержку процесса мирного урегулирования в Колумбии, - подчеркнули в МИД РФ. - Считаем крайне важным продолжить реализацию итогового соглашения о мире, это является одной из первостепенных задач для поддержания безопасности в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна".

На сегодняшний день единственной повстанческой группировкой в Колумбии остается "Армия национального освобождения" (АНО). В частности, ее бойцы обвиняются в организации теракта Боготе в январе этого года, который унес жизни более 20 человек. Примечательно, что в финансировании АНО власти Колумбии обвиняют именно правительство Мадуро.

Важная составляющая

Повышению уровня взаимопонимания между Москвой и Боготой способствует поступательно развивающееся двустороннее сотрудничество. По данным Федеральной таможенной службы России, товарооборот между странами в прошлом году составил 413,2 млн долларов США.

"Расширяется взаимодействие в области сельского хозяйства и промышленности, - отметили в российском дипведомстве. - Рассчитываем в ближайшее время приступить к реализации новых инициатив в наукоемких областях, фармацевтике, сфере информационных технологий".

Кроме того, Россия уделяет особое внимание культурно-гуманитарным контактам с Колумбией. "Колумбия занимает лидирующие позиции среди латиноамериканских стран по количеству желающих обучаться в России", - информировали в МИД, добавив, что на текущий учебный год выделено 87 государственных стипендий для студентов из этой страны.