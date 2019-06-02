В ЛДПР предложили избирать не менее половины депутатов в регионах по партийным спискам

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР Михаил Дегтярев и Борис Чернышов подготовили для внесения в нижнюю палату парламента законопроект о корректировке мажоритарной системы выборов депутатов законодательных собраний субъектов РФ. Документ предусматривает, в том числе, распределение мандатов в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе исключительно по партийным спискам. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе ЛДПР.

На сегодняшний день, по закону об основных гарантиях избирательных прав, не менее 25% депутатских мандатов в региональном заксобрании распределяются между списками кандидатов, выдвинутыми избирательными объединениями, пропорционально числу проголосовавших за список избирателей. Данное положение не распространяется на Москву и Санкт-Петербург - в этих городах федерального значения вопрос урегулирован региональными законами. К примеру, согласно избирательному кодексу столицы, выборы депутатов Мосгордумы проводятся по одномандатным избирательным округам.

В пояснительной записке, имеющейся в распоряжении ТАСС, авторы законопроекта указывают, что "применение только мажоритарной избирательной системы нарушает важнейший принцип пропорциональности проведения выборов". "Мажоритарная система выдвижения и избрания депутатов позволяет только одной политической партии получить максимальное число мандатов", - убеждены разработчики.

Законопроектом предлагается установить, что выборы депутатов в заксобрания городов федерального значения "Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя проводятся по единому избирательному округу". Согласно тексту документа, депутатские мандаты будут распределяться между списками кандидатов, выдвинутых партиями, "пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым списком кандидатов". В остальных же субъектах РФ при выборах в региональные парламенты не менее половины мест будут распределяться именно по партийным спискам, а не 25%, как установлено сейчас.

Авторы в пояснительных материалах подчеркивают, что принятие законопроекта "будет способствовать объективности волеизъявления избирателей, позволит соблюсти принцип равенства голосов за партии, в соответствии с которым в парламентах регионов партии должны быть представлены пропорционально отданным за них голосам".