МИД России: решение кризиса в Венесуэле покажет будущее международных отношений

ООН, 3 июня. /ТАСС/. Решение венесуэльского кризиса продемонстрирует, на каких принципах будут строиться международные отношения в будущем. Об этом заявил журналистам в ООН заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

"Решительно отвергаем заявки, в том числе со стороны Вашингтона, о том, чтобы монопольно решать за другие народы, за другие страны, как им развиваться, кто их должен вести вперед, кто ими должен руководить", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

"Это неправильно со всех точек зрения, и это, кстати, вопрос не только о Венесуэле, - добавил он. - Это вопрос о том, как сегодня строятся, как будут строиться завтра международные отношения, на каком принципе".

Как отметил Вершинин, Москва поддерживает не просто законное правительство Венесэулы, а "законность, те принципы, на которых строится вся система международных отношений". "Не должно быть угроз силой, тем более применения силы, это должно быть исключено, иначе это приведет к большим проблемам не только для Латинской Америки, но и для всех международных отношений в целом", - заключил замглавы МИД.