Представитель РФ: суд ООН не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины к России

ГААГА, 3 июня. /ТАСС/. Международный суд ООН не обладает необходимой юрисдикцией для рассмотрения иска Украины к России относительно предполагаемого нарушения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом заявил в понедельник на слушаниях в Гааге посол по особым поручениям МИД России Дмитрий Лобач.

Российская сторона, отметил он, "намерена доказать, что иск, поданный Украиной, должен быть отклонен в связи с отсутствием юрисдикции". "Украинская сторона пытается использовать две конвенции в качестве механизма для рассмотрения более широкого круга вопросов, - подчеркнул дипломат. - Ни одна из конвенций не связана с сущностью разногласий между двумя странами".