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Песков: США не готовы продвигать отношения с Россией, но Путин и РФ умеют ждать

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Москва занимает выжидательную позицию относительно проведения встречи Путина с Трампом на полях саммита Группы двадцати в Японии

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Вашингтон демонстрирует неготовность развивать отношения с Москвой, но Россия и ее президент Владимир Путин умеют ждать. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил в интервью программе SophieCo на телеканале RT.

"К сожалению, сейчас мы видим, что продвигаться вперед они [США] не готовы вообще, - констатировал он. - Но Владимиру Путину не занимать опыта и терпения. И он возглавляет страну, которая хорошо умеет ждать".

Песков добавил, что Москва, в частности, занимает выжидательную позицию относительно проведения встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита Группы двадцати в Японии 28-29 июня.

"С самого начала президентства Дональда Трампа Владимир Путин выражал готовность выстраивать с Вашингтоном хорошие отношения и пытаться устранить ущерб, нанесенный президентом [Бараком] Обамой в последний месяц его пребывания в должности, - напомнил Песков. - И с самого начала президент России подчеркивал, что мы готовы продвигаться вперед так далеко, как смогут наши американские коллеги".

При этом в Кремле уверены, что встречи на высшем уровне нужны.

"Мы видим на повестке дня множество вопросов, стратегических вопросов, которые необходимо решать на уровне двух президентов, - пояснил пресс-секретарь. - На более низком уровне эти проблемы решить невозможно". По словам Пескова, множество вопросов поступает с американской стороны, и лидерам их также необходимо обсудить. При этом "в отсутствие диалога на высшем уровне решение этих проблем пробуксовывает", подчеркнул он. "Так что непроведение встреч нелогично и противоречит национальным интересам наших двух стран, - резюмировал представитель Кремля. - Но мы не можем, как говорится, "быть святее папы римского".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЯпонияСШАРоссияТрамп, Дональд
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