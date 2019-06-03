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Путин и Алиев обсудили российско-азербайджанское сотрудничество и предстоящие контакты

Президенты РФ и Азербайджана провели телефонные переговоры

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Президенты России и Азербайджана - Владимир Путин и Ильхам Алиев - в понедельник обсудили по телефону сотрудничество двух стран и предстоящие контакты на разных уровнях. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора, который состоялся по инициативе азербайджанской стороны.

"Обсуждены вопросы активно развивающегося российско-азербайджанского сотрудничества и предстоящие контакты на различных уровнях", - говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

Предыдущая встреча Путина и Алиева состоялась в конце апреля в Пекине на полях международного форума "Один пояс - один путь".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглы
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