Песков: огневые позиции террористов в Идлибе должны быть нейтрализованы

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что для нейтрализации террористов, совершающих обстрелы из Идлиба, принимаются необходимые меры. Представитель Кремля уверен, что действия террористов неприемлемы.

"Безусловно, обстрелы террористов из Идлиба являются неприемлемыми, и принимаются меры для нейтрализации таких огневых позиций", - сказал Песков журналистам. Таким образом он прокомментировал призыв к России президента США Дональда Трампа прекратить бомбардировки на территории сирийской провинции Идлиб.

Представитель Кремля констатировал, что "в Идлибе по-прежнему имеется достаточно высокая концентрация террористов и боевиков, которые используют эту концентрацию для нанесения ударов как по гражданским объектам, так и для осуществления различных агрессивных выпадов в сторону российских военных объектов". "Такая ситуация неприемлема", - повторил он.

Песков напомнил, что "осуществляется взаимодействие России с турецкой стороной, которая как раз и несет ответственность за то, чтобы подобные вылазки [террористов] не происходили из Идлиба". Он упомянул действующие сочинские договоренности, по которым ведется работа.

Ситуация в районе сирийского Идлиба обострилась в начале мая, с 21 мая боевики ежедневно предпринимают массированные атаки на позиции правительственных войск. Особенно ожесточенные бои развернулись в районе населенного пункта Кафр-Набуд. Кроме того, террористы стали регулярно обстреливать российскую авиабазу Хмеймим, эти атаки успешно отражаются дежурными силами ПВО.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Воздушно-космические силы России осуществляют в Сирии удары исключительно по подтвержденным разведывательными данными объектам террористов.