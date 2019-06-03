Песков: соблюдение минских соглашений станет основой налаживания отношений Киева с Москвой

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Выполнение Киевом минских договоренностей будет свидетельствовать о готовности сделать шаги для улучшения отношений с Москвой. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Об этом говорил Путин. Главное сейчас определиться с отношением украинских властей к минским договоренностям, к тому, будут ли налаживаться прямые контакты с представителями Донбасса, в какой степени и как быстро будут выполняться минские договоренности", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, какие шаги со стороны Украины должны быть предприняты для улучшения двусторонних отношений с Россией.

Песков подчеркнул, что "здесь не нужно придумывать ничего нового". "Все написано на бумаге", - подытожил он.