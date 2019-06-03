Володин назвал снос бюста маршала Жукова в Харькове актом вандализма

Володин, находящийся в понедельник с рабочим визитом в Сербии, возложил венки к мемориалу освободителям Белграда и памятнику советскому солдату. "Мы благодарны нашим сербским друзьям за бережное отношение к могилам наших отцов и дедов, отдавших свои жизни за нашу с вами свободу. Это пример для стран, которые стали забывать, благодаря кому они живут и строят будущее", - сказал он журналистам по окончании церемонии.

К сожалению, констатировал спикер Госдумы, "до сих пор мир сталкивается с проявлениями цинизма и неблагодарности". "Недавний акт вандализма в Харькове - разрушение бюста маршалу Жукову - вызывает осуждение у каждого, кто чтит память героев войны", - подчеркнул Володин. "Уверен, украинский народ даст оценку разрушителям нашей общей памяти", - заявил он.

В воскресенье в Харькове представители националистических организаций во время пикета съезда партии "Доверяй делам" снесли бюст Жукова. При этом они заявили, что действуют в рамках закона о декоммунизации. Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что памятник будет восстановлен за счет пожертвований.

О мемориале в Белграде

В Сербии находятся девять крупных мемориальных военных комплексов советским воинам - в Белграде, Суботице, Сомборе, Зренянине, Вршаце, Пожареваце, Горни-Милановаце, Ягодине и Заечаре. Наиболее крупным захоронением в Сербии является мемориальный комплекс освободителям Белграда, расположенный напротив Нового кладбища, вблизи русских могил времен Первой мировой войны и эпохи эмиграции.

Сразу после освобождения Белграда в 1944 году состоялись торжественные похороны погибших солдат на центральной площади города (площадь Республики), в разных частях города воздвигли 18 больших и 84 малых памятников советским солдатам. В ходе послевоенного восстановления Белграда югославскими властями было принято решение убрать памятники, а все останки советских воинов перезахоронить в специальном комплексе, который был построен в 1954 году. Сегодня здесь покоятся 1386 югославских партизан и 711 солдат Красной армии.