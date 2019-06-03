Володин: отношения России и Сербии основаны на принципах дружбы и взаимопомощи

БЕЛГРАД, 3 июня. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин передал президенту Сербии Александару Вучичу приветствие от главы российского государства Владимира Путина и подчеркнул, что отношения РФ и Сербии строятся на принципах дружбы и взаимопомощи.

"Я хочу передать слова приветствия от нашего президента Владимира Владимировича Путина", - сказал Володин на встрече с Вучичем, которая состоялась в понедельник в ходе рабочего визита спикера Госдумы в Сербию.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что мы друзья, братья, и исходим из того, что отношения наши основаны именно на принципах дружбы, доверия, взаимопомощи", - заявил глава нижней палаты российского парламента.

Вучич поблагодарил Россию за поддержку. "Наш товарооборот увеличивается и, я надеюсь, продолжит увеличиваться. Также хотел бы поблагодарить Россию за поддержку Сербии", - заявил сербский лидер.

Володин в рамках визита в Сербию также примет участие в работе очередного заседания межпарламентской комиссии и выступит перед депутатами Народной скупщины (парламента) страны.