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Володин: отношения России и Сербии основаны на принципах дружбы и взаимопомощи

В свою очередь сербский лидер Александар Вучич поблагодарил Москву за поддержку Белграда

БЕЛГРАД, 3 июня. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин передал президенту Сербии Александару Вучичу приветствие от главы российского государства Владимира Путина и подчеркнул, что отношения РФ и Сербии строятся на принципах дружбы и взаимопомощи.

"Я хочу передать слова приветствия от нашего президента Владимира Владимировича Путина", - сказал Володин на встрече с Вучичем, которая состоялась в понедельник в ходе рабочего визита спикера Госдумы в Сербию.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что мы друзья, братья, и исходим из того, что отношения наши основаны именно на принципах дружбы, доверия, взаимопомощи", - заявил глава нижней палаты российского парламента.

Вучич поблагодарил Россию за поддержку. "Наш товарооборот увеличивается и, я надеюсь, продолжит увеличиваться. Также хотел бы поблагодарить Россию за поддержку Сербии", - заявил сербский лидер.

Володин в рамках визита в Сербию также примет участие в работе очередного заседания межпарламентской комиссии и выступит перед депутатами Народной скупщины (парламента) страны.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичРоссияСербияВучич, Александар
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