Володин: Россия считает, что ООН должна заявить позицию по ситуации с дипломатами в Косове

БЕЛГРАД, 3 июня. /ТАСС/. Россия расценивает задержание в Косове дипломатов, включая гражданина РФ, как полное пренебрежение международным правом и считает, что ООН должна обозначить свою позицию по этому вопросу, поскольку от ее решимости зависит стабильность на Балканах. Об этом заявил в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая перед депутатами Народной Скупщины Сербии.

"Мы вместе с вами осуждаем провокации против сербов в Косове", - заявил он, назвав вторжение косовоалбанского спецназа на севере Косова 28 мая "провокационным шагом, направленным на устрашение сербов, установление контроля над этими районами силовым путем".

Россия, сказал Володин, рассматривает "задержание дипломатов, сотрудников Миссии ООН в Косове, включая гражданина Российской Федерации, как полное пренебрежение международным правом". "Организация Объединенных Наций должна заявить позицию, от ее решительности, конкретных действий зависит не только ее авторитет, но и мир на Балканах", - уверен спикер.

Председатель нижней палаты парламента также отметил, что Россия считает недопустимым поведение Евросоюза и США, допустивших напряженность на Балканах.

"Мы считаем недопустимым поведение Евросоюза и США, которое привело к росту напряженности в регионе и подрывает многолетнюю работу международного сообщества по мирному урегулированию на Балканах", - подчеркнул он.

Более того, полагает спикер Госдумы, "отсутствие внятной реакции со стороны Евросоюза на провокационные действия косоваров ставит под сомнение способность ЕС быть посредником в диалоге между Белградом и Приштиной".

Помощь России

Как добавил Володин, президент РФ Владимир Путин заверил, что Сербия всегда может рассчитывать на помощь России.

"Наш президент, зная, что я буду выступать перед вами, передал самые теплые слова приветствия и поддержки", - сказал он. "Братский народ Сербии, как и всегда прежде, может рассчитывать на помощь России", - процитировал Володин президента РФ.

Он также добавил, что Сербии повезло с президентом Вучичем.

"У Сербии есть президент Вучич, народу Сербии повезло с таким президентом, который переживает за страну, борется за ее суверенитет, уважает своих граждан", - заявил Володин.

"Уверен, вы справитесь с трудностями", - подчеркнул он.