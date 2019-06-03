Более 3 тыс. человек подали заявки на участие в конкурсе управленцев в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Жители 74 регионов России подали заявки на участие в кадровом конкурсе "Мой город - мои возможности" в Санкт-Петербурге. Организаторы получили более 3 тыс. заявок, сообщила в понедельник пресс-служба администрации Петербурга.

"Первая тысяча завершенных регистраций на конкурс была зафиксирована 31 мая в 22:00. На текущий момент у нас подано более 3 тыс. заявок, из них 1,3 тыс. завершенных регистраций. География участников самая разнообразная, представлено 74 региона нашей страны", - цитирует пресс-служба руководителя блока оценочных мероприятий конкурса Юлию Иванову.

По ее словам, большинство участников - из Санкт-Петербурга, на втором месте по числу заявок Москва, на третьем - Ленинградская область. "Также участники указывали в графе "место регистрации" Адыгею, Алтайский край, Магаданскую область, Хакасию, Югру, Чувашию. Сейчас выходные прошли, и количество регистраций вновь растет с каждым часом", - добавила Иванова.

Старт конкурсу "Мой город - мои возможности" 29 мая дал врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов. По его словам, конкурс даст "возможность реализовать свои способности, амбиции молодым и более опытным профессионалам и специалистам".

Конкурс организован правительством Петербурга при поддержке автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей". Конкурс проходит в двух категориях. Первая - для молодых людей до 35 лет: условия участия для них - наличие не менее 2 лет управленческого опыта, а также готовность занимать должности в госструктурах. Вторая - для людей от 20 до 55 лет, которые не хотят участвовать в конкурсе на замещение должностей, но могут использовать конкурс как возможность для саморазвития.

Как сообщалось ранее, финалисты конкурса "Лидеры России" смогут попасть сразу в финал проекта, который пройдет с 21 по 24 августа. Программа конкурса предусматривает, что победители примут участие в программе наставничества - с ними в течение года будет работать опытный ментор.