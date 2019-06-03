Лавров: РФ продолжит оказывать содействие Колумбии в урегулировании внутреннего конфликта

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Россия заинтересована в скорейшей стабилизации ситуации в Колумбии на основе выполнения соглашения об урегулировании внутреннего конфликта и готова оказывать помощь в обеспечении социально-экономического развития. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с колумбийским коллегой Карлосом Ольмесом Трухильо.

По его словам, Трухильо проинформировал российских партнеров о ситуации в стране в контексте необходимости выполнения подписанного в 2016 году соглашения о мире между колумбийскими властями и повстанческой группировкой "Революционные вооруженные силы Колумбии".

"Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН и как участник контрольной миссии ООН в Колумбии по наблюдению за выполнением этого соглашения заинтересована в том, чтобы ситуация как можно скорее стабилизировалась, - отметил глава МИД РФ. - Это важно и для самой Колумбии, и для безопасности и стабильности всего сопредельного региона".

"Мы подтвердили готовность и впредь оказывать нашим колумбийским коллегам содействие как по линии СБ ООН, так и в решении задач по обеспечению социально-экономического развития в постконфликтный период", - добавил Лавров.