Источник: Евросоюз планирует продлить на год санкции в отношении Крыма и Севастополя

БРЮССЕЛЬ, 3 июня. /ТАСС/. Евросоюз намерен в очередной раз продлить на год односторонние запретительные меры в отношении Крыма и Севастополя, срок действия которых истекает 23 июня 2019 года.

Это решение не связано с объявлением МИД РФ о расширении черного списка представителей ЕС в ответ на действия ЕС по введению ограничительных мер в отношении россиян. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в понедельник европейский источник в Брюсселе.

"Скоро, 23 июня, истекает срок действия санкций по Крыму и Севастополю. И так как ситуация остается неизменной, ограничительные меры, как ожидается, будут продлены еще на год, как это делалось ранее", - отметил он, подчеркнув, что это не связано с черным списком РФ для ЕС.