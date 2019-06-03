Замглавы МИД России обсудил с послом Сербии ситуацию в Косове

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко обсудил в понедельник на встрече с послом Сербии в Москве Славенко Терзичем ситуацию в Косове и вопросы сотрудничества Москвы и Белграда. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"С российской стороны обозначена принципиальная позиция по косовскому урегулированию с опорой на резолюцию Совета Безопасности ООН 1244 и международное право. Наблюдающееся в крае в последние дни обострение межэтнических отношений связано с многолетним потаканием Запада авантюристическим и провокационным шагам Приштины", - подчеркнули в дипведомстве.

Были также затронуты "текущие и перспективные вопросы российско-сербского сотрудничества", добавили в МИД.

Утром 28 мая спецназ непризнанного Косова вторгся в северные муниципалитеты края, где в ходе перестрелок двое сербов получили легкие ранения. Полицейский спецназ Косова задержал 28 человек, среди которых был российский дипломат, сотрудник миссии ООН в Косове Михаил Краснощеков.