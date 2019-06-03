Медведев поздравил Рауля Кастро с 88-летием

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев тепло поздравил в телефонном разговоре первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро с днём рождения. Кубинского лидеру в понедельник исполнилось 88 лет.

"В ходе телефонного разговора Дмитрий Медведев от имени правительства России и политической партии "Единая Россия" тепло поздравил первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро с днем рождения", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Медведев отметил большой личный вклад Кастро в укрепление российско-кубинских отношений, "динамично развивающихся в духе стратегического партнерства".

В ходе беседы также "обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия по межпартийной линии", отмечает пресс-служба.