Матвиенко заявила, что межконфессиональному миру в Крыму угрожают провокации Украины

ЯЛТА /Республика Крым/, 3 июня. /ТАСС/. Межконфессональный, межнациональный мир в Крыму нуждается в особой защите в условиях продолжающихся попыток Украины дестабилизировать обстановку на полуострове. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в понедельник на встрече с представителями национально-культурных общественных организаций и религиозных объединений Крыма.

Как изменился Крым за пять лет

"Вопросы сохранения межконфессионального, межнационального согласия в Крыму приобретают особую актуальность в нынешних непростых условиях. Украинское руководство, его зарубежные покровители продолжают попытки дестабилизировать обстановку в Крыму, разыграть этно-религиозную карту, посеять вражду между народами. В ход идет все - фейковые новости, провокации", - заявила Матвиенко.

Как ранее сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, на полуострове сохраняются попытки дестабилизации ситуации, в том числе со стороны членов запрещенного в России меджлиса крымско-татарского народа. По его словам, Украина предпринимает попытки дестабилизации с момента воссоединения полуострова с РФ.

Духовный центр России

Спикер Совета Федерации также назвала Крым одним из духовных центров России.

"Возвращение Крыма и Севастополя в Россию стало таким ярким примером общенационального единения, напомнило представителям разных народов, религий нашей страны о вехах нашей общей истории и значимости этих мест для россиян... Крым по праву можно назвать одним из духовных центров России. Здесь по преданию князь Владимир принял православие, здесь расположены духовные святыни наших традиционных религий... И сегодня, как много столетий назад, национальный состав полуострова отличается таким удивительным многообразием", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что Крым - "это отражение многонациональной России", поэтому здесь также, как и во всей России, "надо уделять самое пристальное постоянное внимание укреплению мира и согласия, соединяя усилия государства и гражданского общества".

"Именно поэтому в рамках той большой работы, которая проводится и проводилась по интеграции Крыма, вопросам межэтнического и межконфессионального диалога придавалось не меньшее значение, чем развитию экономики и инфраструктур. Только в условиях взаимного доверия, взаимного уважения между людьми разных национальной и конфессий можно обеспечить счастливую , спокойную жизнь и динамичное развитие региона", - подчеркнула Матвиенко.