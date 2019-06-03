Врио главы Республики Алтай заявил о решении пойти на выборы главы региона

ТАСС, 3 июня. Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин намерен принять участие в выборах главы региона, которые состоятся в сентябре 2019 года, сообщил он в своем Instagram.

"Сегодня один из самых важных дней в моей жизни. Я заявляю о решении пойти на выборы главы Республики Алтай в сентябре этого года и надеюсь на вашу максимальную поддержку", - написал Хорохордин.

Он уточил, что официально планирует объявить о своем выдвижении 4 июня на сессии Государственного собрания - Эл Курултай Республики Алтай.

Источник в региональном правительстве сообщил, что Хорохордин пойдет на выборы от "Единой России".

"Врио главы региона Олег Хорохордин будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах в сентябре от партии "Единая Россия", - сказал собеседник агентства.

46-летний Хорохордин был назначен врио главы Республики Алтай 20 марта после отставки прежнего руководителя субъекта Александра Бердникова. До этого он был председателем Совета НП "ГЛОНАСС", заместителем руководителя секретариата вице-премьера РФ.

В новость были внесены изменения (19:05 мск) - добавлена информация о партии.