Глава Ставрополья подал документы на выдвижение кандидатом в губернаторы

СТАВРОПОЛЬ, 3 июня. /ТАСС/. Действующий губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подал документы для выдвижения кандидатом на предстоящих выборах главы края. Владимиров первым подал необходимый пакет документов, сообщили ТАСС в избирательной комиссии края.

"В понедельник избирательная комиссия приняла от действующего губернатора Владимира Владимирова пакет документов в рамках процедуры выдвижения его кандидатом на предстоящих выборах 8 сентября. Он сдал документы первым", - пояснил собеседник.

На заседании в понедельник краевой избирком зарегистрировал уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам, также было утверждено разрешение кандидату открыть специальный счет для формирования избирательного фонда.

Как сообщалось, депутаты Думы Ставропольского края 30 мая назначили дату выборов главы региона на единый день голосования, 8 сентября 2019 года. Избирательная комиссия края с 1 июня 2019 года начала прием документов на выдвижение кандидатов, процедура продлится до 1 июля 2019 года.

Полномочия действующего губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова истекают в 2019 году. 27 сентября 2013 года указом президента РФ он был назначен врио губернатора Ставрополья, год спустя во время голосования был выбран губернатором края, набрав более 84% голосов избирателей.