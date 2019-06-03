Матвиенко считает абсурдом недопуск в порты Польши и Эстонии учебного парусника из России

ЯЛТА, 3 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала абсурдной ситуацию с недопуском российского парусника "Седов" с курсантами из Керчи на борту в территориальные воды Польши и Эстонии. Об этом она заявила в понедельник в Ялте на встрече с представителями национально-культурных общественных организаций и религиозных объединений Крыма.

"Украинское руководство, его зарубежное покровительство, продолжают попытки дестабилизировать обстановку в Крыму. В ход идет все - фейковые новости, провокации. Доходит до абсурда, когда Польша, страны Балтии не пускают в свои порты наш учебный парусник с кадетами-крымчанами. Здесь точно трудно найти этому объяснение", - сказала Матвиенко.

Первый рейс навигации 2019 года, в который "Седов" вышел из Калининграда 6 апреля, был самым коротким в этом году. Во время его выполнения парусник должен был зайти в Таллина и остановиться на рейде польского порта Гдыни, однако власти Польши и Эстонии запретили судну вход в свои воды.

Формальным поводом стало то, что на борту парусника находились курсанты из Керчи. Из-за действий эстонских и польских властей был изменен план похода. Парусник зашел в немецкий порт Варнемюнде близ Ростока, где пополнил запасы. На выполнении планов практики курсантов на борту судна инцидент не отразился.

Ректор Калининградского государственного технического университета (КГТУ), в состав которого входит БГА, Владимир Волкогон расценил действия Польши и Эстонии как нарушение международного морского права и отметил, что решение носило чисто политический характер.