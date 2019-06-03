Матвиенко: Крым успешно противостоит попыткам извне посеять межнациональную рознь

ЯЛТА /Республика Крым/, 3 июня. /ТАСС/. Жители Крыма успешно противостоят попыткам извне посеять на полуострове межнациональную рознь, и за пять лет после воссоединения с Россией в регионе сделано многое для сохранения мира между разными народами и представителями разных конфессий, заявила в понедельник журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после встречи с представителями национально-культурных общественных организаций и религиозных объединений Крыма.

"На чем пытаются сейчас играть наши недруги извне? Они делают все, чтобы посеять [в Крыму] разногласия на межэтнической, межрелигиозной почве: вбрасываются всякие придуманные новости, пытаются накалять обстановку с использованием экстремистов и так далее. Но не проходит - есть другая почва, другой фундамент. Есть граждане Крыма, которые хотят жить в мире и согласии", - сказала Матвиенко.

Роль национально-культурных автономий

Она отметила, что большую роль в сохранении мира на полуострове играют национально-культурные автономии. "В Крыму 15 региональных национально-культурных автономий и более 80 местных - это мощное движение на уровне общественных организаций, гражданского общества, которое поддерживает язык, культуру. И это такое многокультурное общение, которое дает очень позитивный результат", - считает сенатор.

По ее словам, обсуждение, состоявшееся 3 июня, получилось конструктивным. По его итогам можно говорить, что власти региона ведут эффективную работу по сохранению межнационального согласия, проблемы решаются, и "мир, согласие, взаимопонимание на полуострове существуют". Уже то, что в республике государственными являются три языка (русский, украинский и крымско-татарский), говорит об уважении к живущим здесь народам, отметила спикер СФ.

"[Нет] ущемления чьих-либо прав, либо языковых, либо культурных традиций - все как раз говорили, что за пять лет в составе РФ очень многое изменилось в позитивную сторону. И каждый руководитель [автономии] того или иного народа говорил, что изменилось, что удалось сделать, что те вопросы, которые раньше не находили никакого решения, они сейчас уже разрешены", - уточнила Матвиенко.

Она подчеркнула, что "межнациональное согласие в Крыму - это важнейшая составляющая мирной, свободной, счастливой жизни, это условие для успешного развития экономики полуострова". "Для Украины Крым - это часть территории, часть земли, которая интересна для развития бизнеса. Для России Крым - это, прежде всего, люди. И когда мы говорили о возвращении Крыма и Севастополя на историческую родину, мы подразумевали людей, которые мечтали, хотели, которые проявили волеизъявление вернуться на историческую родину", - добавила спикер Совфеда.

Жители Крыма

На территории Крыма проживают представители 175 национальностей. Самой многочисленной группой являются русские (65%), на втором месте - украинцы (15,7%), на третьем - крымские татары (12%), которые являются коренным народом республики. Крымско-татарский язык наряду с русским и украинским в регионе признан государственным.