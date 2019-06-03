Слуцкий: комитет ПАСЕ предложил исключить не устраивающие Россию нормы в регламенте

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) предложил сохранить в регламенте организации санкционные нормы, но исключить те из них, которые не устраивали Россию. Об этом заявил в понедельник журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, принятое комитетом решение означает, что "санкции остались, но с ограничениями".

"Из них уходит то, что не устраивало нас, те вещи, которые в принципе не могут применяться, с нашей точки зрения, к парламентским делегациям, сформированным страновыми парламентами: лишение права голоса, тому подобные вещи, которые не применяются ни в каких других парламентских организациях", - пояснил депутат.