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Кризис в Сирии

Дипломаты России и Сирии обсудили борьбу с терроризмом и стабилизацию в регионе

Стороны подтвердили настрой на продолжение двустороннего взаимодействия

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин провел консультации со своим сирийским коллегой Аманом Сусаном по вопросам борьбы с терроризмом и стабилизации в Сирии и на Ближнем Востоке. Об этом в понедельник сообщается на сайте МИД РФ.

"Были подробно рассмотрены вопросы достижения прочной стабилизации "на земле" в Сирии при продолжении борьбы с терроризмом; оказание неотложной гуманитарной помощи, включая содействие возвращающимся беженцам и ВПЛ [внутренне перемещенным лицам]; а также задачи продвижения политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при поддержке ООН, как это предусмотрено резолюцией 2254 СБ ООН", - говорится в сообщении.

Дипломаты "подтвердили настрой на продолжение двустороннего взаимодействия в целях достижения долгосрочной нормализации и безопасности в Сирии и в регионе в целом", отметили в МИД РФ.

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