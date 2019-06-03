Посольство РФ: в Латинской Америке через фейки пытаются создать негативный образ России

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 июня. /ТАСС/. Антироссийские круги пытаются создать негативный образ РФ при помощи фейков в СМИ из-за ее сотрудничества с Венесуэлой. Об этом заявило в понедельник посольство России в Аргентине в связи с недавней публикацией в местной газете статьи о том, что в Латинской Америке якобы работает российская программа информационной разведки.

"Показательно, что искусственный виток антироссийской шпиономании в латиноамериканских СМИ раскручивается на фоне продолжающейся в Вашингтоне истерики в связи с российским военно-техническим сотрудничеством с Венесуэлой, - говорится в заявлении, опубликованном в Facebook. - Отсюда и стремление насадить образ врага в лице России, запугать обычных граждан, которые в большинстве стран Латинской Америки и Карибского бассейна относятся к нам без предубеждений и подозрительности".

"Полагаем, что перепечатки провокационной статьи еженедельника Semana пятилетней давности являются частью усилий антироссийских кругов в Латинской Америке, направленных на формирование негативного образа нашей страны и подрыв ее политико-экономических позиций в регионе", - добавили в дипмиссии. По ее словам, противники России пытаются дискредитировать ее "путем распространения русофобских слухов и домыслов".

В посольстве отметили, что обвинения выдвинутые в статье колумбийского еженедельника Semana, а затем перепечатанные аргентинской газетой Infobae абсурдны и бездоказательны.

В конце марта газета El Comercio сообщила, что самолеты Ан-124 и Ил-62 с российскими военнослужащими и 35 т груза прибыли 23 марта в аэропорт в Каракасе. Председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо подтвердил прибытие в страну двух самолетов из РФ.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, специалисты из России прибыли в Венесуэлу в строгом соответствии с конституцией республики. Как подчеркнула Захарова, "нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Венесуэлы о военно-техническом сотрудничестве, подписанным в мае 2001 года и своевременно прошедшим необходимые ратификационные процедуры в обоих государствах".