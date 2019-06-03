Путин обсудит с кабмином строительство жилья и откроет памятник узникам концлагерей

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник, 4 июня, проведет совещание с членами правительства России. На встрече планируется обсудить долевое строительство жилья с использованием счетов эскроу. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Кроме того, глава государства традиционно обсудит с кабмином ряд актуальных текущих вопросов.

С 1 июля 2019 года все российские застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Средства дольщиков должны зачисляться на специальный банковский счет, девелоперы не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям, а строить будут на банковские кредиты.

Такое изменение системы финансирования жилищного строительства является частью нацпроекта "Жилье и городская среда", согласно которому к концу 2024 года число действующих договоров долевого участия, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн. Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по договорам долевого участия.

Памятник узникам концлагерей

По данным пресс-службы президента, Путин во вторник также примет участие в церемонии открытия памятника Героям сопротивления в фашистских концлагерях и еврейских гетто в Москве. Он также осмотрит выставку памяти погибшим героям в Еврейском музее и центре толерантности.

Церемония закладки камня на месте будущей композиции состоялась 29 января 2018 года в присутствии Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Конкурс на разработку архитектурно-скульптурной композиции был организован Еврейским музеем и центром толерантности и приурочен к 75-летию восстания в нацистском лагере Собибор, который действовал с мая 1942 года по октябрь 1943 года. Лагерь прекратил существование после восстания, которое в 1943 году возглавил советский лейтенант Александр Печерский.