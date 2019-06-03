Проект заявления по ситуации на северо-западе Сирии не получил поддержки России

ООН, 4 июня. /ТАСС/. Россия не поддержала предложенный Кувейтом, Германией и Бельгией в Совете Безопасности (Бельгия, Германия, Кувейт) проект заявления для прессы по ситуации на северо-западе Сирии. Об этом говорится в заявлении, размещенном в понедельник на сайте Постоянного представительства РФ при ООН.

"Не согласны с тем, что обстановку на северо-западе можно рассматривать отдельно от других районов Сирии, - говорится в заявлении. - Более того, в представленном на рассмотрение Совета документе абсолютно игнорировался тот факт, что Идлиб находится под контролем террористической группировки "Хаят Тахрир аш-Шам" [запрещена в РФ].

"Сожалеем, что коллеги по Совету Безопасности избрали ангажированный подход к происходящему в САР, - отмечается далее в документе. - Так называемая гуманитарная "тройка" не выражала беспокойства, когда незаконно действующая в Сирии коалиция равняла с землей Хаджин или Багуз. "Освобожденная" Ракка до сих пор лежит в руинах".

На прошлой неделе заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин принял участие в заседании СБ ООН по Сирии. В ходе встречи он подтвердил приверженность российско-турецкому меморандуму и заявил о необходимости борьбы с остающимися в Идлибе террористическими организациями.