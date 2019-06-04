Лавров: Запад не сможет заставить Россию отказаться от Дня Победы

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Правду о победе народов СССР во Второй мировой войне не затушить, Россия отвергает призывы отказаться от празднования Дня Победы. Об этом говорится в статье главы МИД РФ Сергея Лаврова "О Дне Победы", опубликованной на сайте журнала "Международная жизнь" .

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"К сожалению, далеко не для всех в мире память о Победе является священной. Печально, что и в России есть те, кто подхватил мифы, распространяемые желающими похоронить эту память, и кто считает, что пришло время отказаться от торжественного празднования Дня Победы, - обратил внимание Лавров. - Чем солиднее становятся цифры годовщин, тем чаще приходится сталкиваться с историческим беспамятством".

Министр констатировал попытки дискредитации героев, "искусственного зарождения сомнений в правильности того пути, которым шли наши предки".

"Как за границей, так и у нас доводится слышать, что в России идет милитаризация общественного сознания, а парады и шествия в День Победы - это ничто иное, как насаждение воинственных, милитаристских настроений на государственном уровне, - продолжил автор. - Тем самым Россия якобы отвергает гуманизм и ценности "цивилизованного" мира. Тогда как в Европе, мол, забыли о "прошлых обидах", примирились и "толерантно" выстраивают "отношения, устремленные в будущее".

По словам главы МИД РФ, недоброжелатели стремятся умалить роль СССР в войне и представить его как агрессора.

"На одну доску цинично ставятся нацистская оккупация, унесшая десятки миллионов жизней, преступления коллаборационистов и освободительная миссия Красной Армии, - сказал он. - Нюрнбергский трибунал - а его решения стали неотъемлемой частью международного права - четко определил, кто стоял на стороне добра, а кто на стороне зла".

"В первом случае, это - СССР, вознесший на алтарь Победы миллионы жизней своих сынов и дочерей, другие государства антигитлеровской коалиции, - особо подчеркнул министр. - Во втором - режим Третьего рейха, страны "оси" и их приспешники, в том числе на оккупированных территориях".

"Огонь правды не затушить"

По словам Лаврова, в западную систему образования внедряются ложные трактовки истории. "Молодежь убеждают в том, что главная заслуга в победе над фашизмом и освобождении Европы принадлежит не советским войскам, а Западу благодаря высадке в Нормандии - менее чем за год до разгрома фашизма", - пояснил он.

"Мы свято чтим вклад в общую Победу всех союзников в той войне, считаем постыдными попытки вбить клин между нами. Но как бы ни старались фальсификаторы истории, огонь правды не затушить, - подчеркнул министр. - Именно народы Советского Союза сломали хребет Третьего рейха. Это факт".

Празднование 75-летия Победы

Ларов также отметил, что празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет на уровне, соответствующем масштабу и духу этого события.