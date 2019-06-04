Лавров: Запад не сможет заставить Россию отказаться от Дня Победы

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Правду о победе народов СССР во Второй мировой войне не затушить, Россия отвергает призывы отказаться от празднования Дня Победы. Об этом говорится в статье главы МИД РФ Сергея Лаврова "О Дне Победы", опубликованной на сайте журнала "Международная жизнь".
"К сожалению, далеко не для всех в мире память о Победе является священной. Печально, что и в России есть те, кто подхватил мифы, распространяемые желающими похоронить эту память, и кто считает, что пришло время отказаться от торжественного празднования Дня Победы, - обратил внимание Лавров. - Чем солиднее становятся цифры годовщин, тем чаще приходится сталкиваться с историческим беспамятством".
Министр констатировал попытки дискредитации героев, "искусственного зарождения сомнений в правильности того пути, которым шли наши предки".
"Как за границей, так и у нас доводится слышать, что в России идет милитаризация общественного сознания, а парады и шествия в День Победы - это ничто иное, как насаждение воинственных, милитаристских настроений на государственном уровне, - продолжил автор. - Тем самым Россия якобы отвергает гуманизм и ценности "цивилизованного" мира. Тогда как в Европе, мол, забыли о "прошлых обидах", примирились и "толерантно" выстраивают "отношения, устремленные в будущее".
По словам главы МИД РФ, недоброжелатели стремятся умалить роль СССР в войне и представить его как агрессора.
"На одну доску цинично ставятся нацистская оккупация, унесшая десятки миллионов жизней, преступления коллаборационистов и освободительная миссия Красной Армии, - сказал он. - Нюрнбергский трибунал - а его решения стали неотъемлемой частью международного права - четко определил, кто стоял на стороне добра, а кто на стороне зла".
"В первом случае, это - СССР, вознесший на алтарь Победы миллионы жизней своих сынов и дочерей, другие государства антигитлеровской коалиции, - особо подчеркнул министр. - Во втором - режим Третьего рейха, страны "оси" и их приспешники, в том числе на оккупированных территориях".
"Огонь правды не затушить"
По словам Лаврова, в западную систему образования внедряются ложные трактовки истории. "Молодежь убеждают в том, что главная заслуга в победе над фашизмом и освобождении Европы принадлежит не советским войскам, а Западу благодаря высадке в Нормандии - менее чем за год до разгрома фашизма", - пояснил он.
"Мы свято чтим вклад в общую Победу всех союзников в той войне, считаем постыдными попытки вбить клин между нами. Но как бы ни старались фальсификаторы истории, огонь правды не затушить, - подчеркнул министр. - Именно народы Советского Союза сломали хребет Третьего рейха. Это факт".
Празднование 75-летия Победы
Ларов также отметил, что празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет на уровне, соответствующем масштабу и духу этого события.
"Впереди еще одна дата - 22 июня - День памяти и скорби по погибшим в Великой Отечественной войне. Мы будем вспоминать тех, кто пал в боях, был замучен в плену и концлагерях, умер от голода и тягот военного времени. Начинается подготовка и к празднованию в следующем году 75-летия Победы, которое, безусловно, пройдет на уровне, подобающем масштабу подвига и величию духа всех героев той войны", - отметил министр.
Вместе с тем он подчеркнул, что нападки на сам День Победы, "на само празднование великого подвига тех, кто победил в страшнейшей войне", выглядят отвратительно. "В Европе с ее пресловутой политкорректностью пытаются сгладить острые исторические углы, подменить воинские почести победителям нейтральными примиренческими мероприятиями. Спору нет: надо смотреть вперед, но нельзя забывать уроки истории", - продолжил глава МИД.
"В этом году, участвуя в торжественных мероприятиях в честь Дня Победы, мы еще раз сказали всем, кто хочет услышать: "Да, мы готовы также решительно, как наши предки, противостоять любому агрессору. Но русские не хотят войны, не хотят повторения ужасов и страданий". Историческое предназначение нашего народа - быть на страже мира, который мы стараемся сохранить. И поэтому протягиваем руку всем, кто хочет быть добрыми партнерами", - отметил глава дипведомства.
По его словам, у западных коллег уже давно есть российские предложения, "открывающие реалистичные пути к преодолению конфронтации и созданию надежного заслона всем, кто допускает возможность ядерной войны". "Их подкрепило сделанное в мае нынешнего года обращение государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности к Североатлантическому альянсу начать профессиональный деполитизированный диалог по проблемам стратегической стабильности", - добавил министр.
"Уверен: именно с мыслями о мире граждане России и других стран 9 мая 2020 года будут смотреть парады в честь 75-летия Великой Победы и выйдут на улицы городов в рядах Бессмертного полка с георгиевскими ленточками на груди. Память о павших в борьбе с врагами Отечества, врагами человеческой цивилизации жива до тех пор, пока с нами есть Великий праздник народов-победителей, праздник спасения, праздник освобождения, - обратил внимание Лавров. - И не надо стыдиться масштабов этого торжества".
Русофобия и героизация нацизма со стороны Запада
Лавров отметил, что США, НАТО и ЕС прощают своим младшим партнерам героизацию нацизма ради сохранения русофобских альянсов.
Как напомнил министр, мало кому было дело до того, что на Украине, стремящейся к "европейским ценностям", режим Петра Порошенко объявил государственным праздником день основания "Украинской повстанческой армии" (запрещена в РФ) - преступной организации, виновной в гибели десятков тысяч мирных украинцев, белорусов, русских, поляков, евреев. "Другие вопиющие примеры из нашего ближайшего зарубежья: факельные, как в фашистской Германии, шествия необандеровцев по центральным улицам города-героя Киева, марши ветеранов и поклонников "Ваффен СС" в Риге и Таллине, - продолжил Лавров. - Хочется спросить у тех, кому не нравятся слезы наших ветеранов на парадах, кто критикует "военизированные" акции в честь Победы: как вам такая "демилитаризация" сознания по-европейски?"
"Никто, конечно, в этом не признается, но налицо факты: и США, и НАТО, и ЕС многое прощают тем своим младшим партнерам, которые делают карьеру на ярко выраженной русофобии, - констатировал глава МИД РФ. - Ради их использования для сохранения западных альянсов на антироссийских позициях, для отказа от равноправного прагматичного диалога с Москвой этим ребятам сходит с рук все, включая прославление фашистских подручных и махровый шовинизм в отношении русских и других национальных меньшинств".
По словам Лаврова, порой возникает впечатление, что целью подобного попустительства со стороны Запада является освобождение от ответственности тех, кто, пойдя на сговор с Гитлером в Мюнхене в 1938 году, пытался направить фашистскую агрессию на Восток. "Желание многих в Европе переписать ту постыдную страницу истории можно, наверное, понять. Ведь в итоге на Третий рейх заработали экономики целого ряда стран континентальной Европы, а государственный аппарат многих из них участвовал в развязанном нацистами геноциде русских, евреев и других народов. Видимо, не случайно члены ЕС и НАТО регулярно отказываются от поддержки инициируемой Россией резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о недопустимости героизации нацизма", - указал он.
Лавров отметил, что даже в годы холодной войны подобного кощунства не наблюдалось. "Тогда мало кто осмеливался оспаривать решающую роль СССР в нашей общей Победе и тот авторитет, который наша страна имела в послевоенный период. Что безоговорочно признали наши западные союзники", - заключил он.