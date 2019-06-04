Косачев не видит ничего неожиданного в намерении ЕС продлить санкции в отношении Крыма

АЛУПКА /Республика Крым/, 4 июня. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев не удивлен информации о том, что Евросоюз намерен продлить на год санкции в отношении Крыма и Севастополя, срок действия которых истекает 23 июня 2019 года.

"Собственно говоря, в этом решении нет ничего неожиданного. Евросоюз изначально занял неправильную позицию, позицию непризнания законного и демократичного волеизъявления жителей Крыма, которое и определило нынешний статус Крыма без какого-либо внешнего вмешательства" - сказал Косачев ТАСС.

По его мнению, в позиции Евросоюза по Крыму "абсолютно отсутствует логика". "Даже если встать на позиции тех аргументов, которые использует Евросоюз, что это не было свободным волеизъявлением, что Крым был аннексирован, оккупирован, что все это произошло под дулом российского автомата, в этом случае Евросоюз наказывает людей, которых оккупировали, это абсолютно бредовая постановка вопроса", - отметил сенатор. "Если встать на другую позицию, что это было свободное волеизъявление людей, ту позицию, которую отстаиваем мы и которая соответствует реальности, то Евросоюз наказывает людей за их свободное волеизъявление", - продолжил Косачев.

Он убежден, что и то, и другое в равной степени неприемлемо. "В позиции Евросоюза в помине нет озабоченности о демократии, о верховенстве закона, о правах человека. Это чистой воды геополитика, и она загоняет сам Европейский союз в тупик, потому что Евросоюз действует, может быть, если не впервые, то крайне редко в своей истории вопреки воле нескольких миллионов человек, которые таким образом определили свою судьбу, имея на это все основания", - подчеркнул Косачев.

В понедельник европейский источник в Брюсселе сообщил ТАСС, что Евросоюз намерен в очередной раз продлить на год односторонние запретительные меры в отношении Крыма и Севастополя, срок действия которых истекает 23 июня 2019 года.