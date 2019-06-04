{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков не считает делом РФ обсуждать планы США и Турции создать рабочую группу по С-400

Пресс-секретарь президента России отметил, что Турция может обсуждать свои планы "с любыми третьими странами"

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать намерение Турции и США создать рабочую группу для разрешения разногласий по поставкам российских зенитных ракетных систем С-400.

Спецпроект на тему
Триумф “Ворчуна” ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

Отвечая на вопросы журналистов во вторник, представитель Кремля отметил, что "Турция не должна уведомлять [Россию о создании рабочей группы], это не наше дело". "Наше дело и дело наших турецких партнеров - выполнять сделку по поставке С-400 в Турцию, которая находится в стадии реализации", - подчеркнул Песков. По его мнению, Турция может обсуждать свои планы "с любыми третьими странами".

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. С-400 может применяться и против наземных объектов. США предпринимают активные попытки не допустить покупку Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в поставках F-35.

При этом, как ранее сообщалось, президент США Дональд Трамп позитивно отнесся к предложению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана сформировать совместную рабочую группу для разрешения разногласий по поставкам российских зенитных ракетных систем С-400.

Теги
СШАТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипПесков, Дмитрий Сергеевич
Дело Сергея Скрипаля
Посольство РФ: по делу Солсбери все чаще публикуются утечки, а не официальные заявления
В дипмиссии отметили, что российская сторона решительно настроена на установление истины
Читать полностью