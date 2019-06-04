Песков не считает делом РФ обсуждать планы США и Турции создать рабочую группу по С-400

Отвечая на вопросы журналистов во вторник, представитель Кремля отметил, что "Турция не должна уведомлять [Россию о создании рабочей группы], это не наше дело". "Наше дело и дело наших турецких партнеров - выполнять сделку по поставке С-400 в Турцию, которая находится в стадии реализации", - подчеркнул Песков. По его мнению, Турция может обсуждать свои планы "с любыми третьими странами".

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. С-400 может применяться и против наземных объектов. США предпринимают активные попытки не допустить покупку Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в поставках F-35.

При этом, как ранее сообщалось, президент США Дональд Трамп позитивно отнесся к предложению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана сформировать совместную рабочую группу для разрешения разногласий по поставкам российских зенитных ракетных систем С-400.