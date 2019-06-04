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Кризис на Украине

Песков отметил важность позиции президента Украины в переговорах по Донбассу

Пресс-секретарь президента России при этом назвал Леонида Кучму, назначенного полномочным представителем Киева в контактной группе, авторитетным и опытным политиком

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Леонид Кучма - авторитетный и опытный политик, но при его возвращении в переговорный процесс по Донбассу важнее то, какую позицию занимает действующий президент Украины Владимир Зеленский. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сам по себе Кучма - весьма авторитетный деятель, опытный деятель, хорошо разбирающийся в этой проблематике. Но здесь очень важна концептуальная позиция главы [украинского] государства", - сказал представитель Кремля.

Президент Украины 3 июня назначил Кучму полномочным представителем Киева в контактной группе. Ранее он уже занимал эту должность с 2014 по 2018 годы.

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеПесков, Дмитрий СергеевичКучма, Леонид ДаниловичЗеленский, Владимир Александрович
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