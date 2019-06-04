Посольство РФ: по делу Солсбери все чаще публикуются утечки, а не официальные заявления

ЛОНДОН, 4 июня. /ТАСС/. Британские политики в отсутствие доказательств вины России все реже комментируют расследование инцидента в Солсбери, но при этом растет число утечек в СМИ со ссылкой на так называемые информированные источники. Об этом говорится в комментарии, распространенном во вторник пресс-службой посольства РФ в Великобритании.

"По мере того как в отсутствие каких-либо доказательств виновности России расследование инцидента рассыпается на глазах, официальных комментариев со стороны правительства Терезы Мэй становится все меньше, а утечек в СМИ со ссылками на "информированные источники" все больше", - констатировали в посольстве.

Там отметили, что уже в течение 15 месяцев с момента инцидента так и не последовало каких-либо вразумительных ответов от официального Лондона на неоднократные призывы РФ снять завесу секретности с обстоятельств, хода и результатов расследования, дать возможность встретиться с пострадавшими Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией и начать предметное взаимодействие для выяснения истинных причин случившегося. "Более 80 дипломатических нот, направленных в Форин оффис, а также запрос по линии Генеральной прокуратуры об оказании правовой помощи на сегодняшний день остаются без ответа, - отмечается в документе. - Вместо ведения конструктивного диалога с марта прошлого года мы наблюдаем проявление селективного политизированного подхода Лондона к ситуации с российскими гражданами".

"Хотели бы в очередной раз призвать британские власти отказаться от деструктивной и ничем не подкрепленной риторики highly likely (англ. "с высокой степенью вероятности" - прим. ТАСС), вернуться в правовое поле и ответить на главные вопросы: какова судьба и состояние здоровья Сергея Скрипаля и его дочери, пропавших на территории Великобритании более года назад, кто на самом деле стоит за их отравлением и исчезновением, каким образом проходило их лечение, действительно ли британские правоохранительные органы заинтересованы в поиске правды о произошедшем и каковы официальные результаты этого расследования", - говорится в комментарии.

В посольстве подчеркнули, что российская сторона решительно настроена на установление истины о событиях в Солсбери. "Посольство будет добиваться от британских властей исчерпывающей информации и выполнения всех своих международно-правовых обязательств в части предоставления консульского доступа к нашим гражданам и оказания правовой помощи в рамках действующей нормативной базы", - указали в дипмиссии.