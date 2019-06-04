Козак: Россия будет поддерживать своих граждан в Приднестровье

КИШИНЕВ, 4 июня. /ТАСС/. Россия будет поддерживать своих граждан в непризнанном Приднестровье, заявил вице-премьер, спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрий Козак на переговорах с президентом непризнанной республики Вадимом Красносельским.

"Мы готовы оказывать поддержку при наличии запросов с вашей стороны. Здесь проживает значительное число российских граждан, которых мы обязаны поддерживать в политическом и экономическом плане - это наша святая обязанность, ответственность перед нашими гражданами, и в этом смысле нам нужно еще более тесное взаимодействие с органами власти Приднестровья", - цитирует Козака агентство "Новости Приднестровья". При этом он отметил значимость наращивания внутреннего экономического потенциала региона, подчеркнув, что этот аспект важнее оказания любого рода финансовой помощи.

Со своей стороны лидер Тирасполя заверил, что поступающая из России помощь расходуется строго по целевому назначению и абсолютно прозрачно. "Позиция Приднестровья состоит в том, что мы должны быть открыты и прозрачны в отношениях с Россией. На любой вопрос должен быть ответ. Поэтому я призываю к переговорам, к тому, чтобы они проходили чаще. Мы настроены на обсуждение всего пакета актуальных проблем", - отметил Красносельский. Он выразил благодарность от имени приднестровского народа за помощь, которую Москва оказывает в проведении миротворческой операции на берегах Днестра, отметив также важную роль России как страны - гаранта в переговорном процессе.

Перед встречей с Козаком Красносельский заявил, что намерен обратиться к руководству России с просьбой упростить предоставление российского гражданства для жителей региона и разрешить им использовать материнский капитал.