Руководство Госдумы проконсультируется с фракциями по вопросу возвращения в ПАСЕ

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Руководство Госдумы намерено провести консультации со всеми фракциями по вопросу участия российской делегации в летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом во вторник журналистам сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

"Прежде чем подать заявку на участие в очередной сессии ПАСЕ, а именно это коллеги из Парламентской ассамблеи предлагают сделать в июне, мы в ближайшее время проведем консультации со всеми фракциями, участвующими в формировании делегации. Проанализируем все риски и выйдем на принятие решения", - сказал он.

Володин напомнил, что российская сторона последние пять лет настаивала на решении о недопустимости ограничения прав национальных делегаций, которое нашло отражение в проекте резолюции комитета ПАСЕ по регламенту. "Мы выступаем за диалог, но он должен быть на равных, - подчеркнул Володин. - Права национальных делегаций никто не имеет права ущемлять".

В понедельник пресс-служба ПАСЕ сообщила, что регламентный комитет ассамблеи рекомендовал разрешить всем странам-участницам, чьи делегации по разным причинам не участвуют в работе этого уставного органа, представить их полномочия на июньской сессии ПАСЕ. Это предложение еще должно быть одобрено на голосовании в ходе летней сессии, которая открывается 24 июня в Страсбурге.

Кроме того, в предложенном для голосования проекте резолюции также говорится о необходимости внести уточнение в регламент, чтобы в случае оспаривания или пересмотра полномочий права делегаций "голосовать, говорить и быть представленными в обоих уставных органах Совета Европы (СЕ) не приостанавливались и не отнимались". Вопрос о дополнении регламента положениями о процедуре оспаривания полномочий отдельных членов национальной делегации "при существенных на то основаниях" предлагается изучить в дальнейшем.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов организации.