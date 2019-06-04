Кандидат от Партии социальной защиты подал документы на участие в выборах главы Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербургская избирательная комиссия приняла документы для участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга у Виктора Перова, выдвинутого региональным отделением Партии социальной защиты. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе горизбиркома.

"Рабочая группа Санкт-Петербургской избирательной комиссии по приему и проверке документов, представляемых кандидатами при проведении выборов высшего должностного лица Санкт-Петербурга - губернатора Санкт-Петербурга - приняла документы о выдвижении у Перова Виктора Николаевича", - отметили в пресс-службе.

Как сообщил ТАСС Перов, он вступил в Партию социальной защиты в апреле 2018 года. В разные годы являлся членом КПРФ, партии "Коммунисты России", а также занимал должность депутата собрания представителей муниципального образования Сланцевский район Ленинградской области. 42-летний Перов является уроженцем Ленинградской области, проживает в Санкт-Петербурге.

К настоящему моменту документы на участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга подали 15 человек. 1 июня первым документы подал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, который идет на выборы самовыдвиженцем. Вторым самовыдвиженцем стал бывший омбудсмен Санкт-Петербурга Игорь Михайлов, занимавший эту должность в 2007-2009 годах. От партий документы 1 июня подали Андрей Алескеров ("Патриоты России"), Павел Созинов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) и Владимир Григорьев ("Гражданская сила").

2 июня документы подали Владимир Козыро ("Демократическая партия России"), Николай Заборовский (Партия прогресса), Любовь Посняченко (Коммунистическая партия социальной справедливости), Андрей Петров (Всероссийская политическая партия "Родина"), Михаил Амосов ("Гражданская платформа"), Михаил Амосов ("Гражданская платформа"), Владимир Бортко (КПРФ), Надежда Тихонова ("Справедливая Россия") и Олег Капитанов (ЛДПР). 3 июня документы подал предприниматель Павел Рассудов в качестве самовыдвиженца.

Члены избиркома будут принимать документы до 1 июля. Выборы губернатора Петербурга пройдут в единый день голосования, 8 сентября 2019 года.