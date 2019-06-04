Ушаков: Россия ни с кем не обсуждает работу своих специалистов в Венесуэле

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Россия не обсуждала с третьими странами работу своих специалистов в Венесуэле, сообщения о якобы сокращении их числа основаны на домыслах. Об этом заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Нет, мы на эту тему никому ничего не сообщаем", - ответил представитель Кремля на просьбу прокомментировать публикацию президента США Дональда Трампа в Twitter, согласно которой Москва якобы проинформировала Вашингтон о выводе большинства "своих людей из Венесуэлы".

По мнению Ушакова, "можно только догадываться", что стоит за соответствующим сообщением президента США. "За этим сообщением [стоят] какие-то домыслы о той работе, <...> которую Россия проводит в Венесуэле", - сказал помощник президента РФ, подчеркнув, что в Боливарианской Республике находятся в основном "специалисты технического профиля" в военно-технической области и в области экономики.

"Наши специалисты присутствуют там в контексте реализации соответствующих программ военно-технического и экономического сотрудничества, и сколько их на данный момент, - я просто не знаю", - сказал Ушаков. По его словам, речь идет о "лимитированном количестве" российских представителей в Венесуэле. "Если их в какой-то момент было, например, 90 человек, а стало 80, я не знаю, стоит ли это комментировать на уровне президента. Но если настолько это важная тема, то, наверное, стоит комментировать, если нет - то не стоит", - отметил представитель Кремля, говоря о соответствующих публикациях.

По его словам, Россия и Венесуэла сотрудничают в этом вопросе на двусторонней основе и поэтому данная тема "особо не комментируется вовне". "В данном контексте никто никакой информации специально никому не передавал", - еще раз подчеркнул представитель Кремля.

"Россия сотрудничает нормальным образом с действующим руководством Венесуэлы, естественно. Я не знаю, откуда пошли эти сообщения [о сокращении числа специалистов РФ]. Они, наверное, базируются на каких-то домыслах относительно нашего участия во внутренних процессах [в Венесуэле]", - заключил помощник президента РФ.